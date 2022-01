Nigeria-Egitto oggi, Coppa d’Africa 2022: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni (Di martedì 11 gennaio 2022) Domenica 9 gennaio, con la partita inaugurale tra Camerun e Burkina Faso, è ufficialmente iniziata la Coppa d’Africa 2022. oggi 11 gennaio si svolgeranno due match validi per il girone D: il primo, alle 17:00, tra Nigeria ed Egitto; il secondo, alle 20:00, tra Sudan e Guinea-Bissau. Nella prima partita del gruppo si affrontano, di fatto, le favorite per il passaggio del turno. Rosa alla mano, Nigeria ed Egito sono nettamente superiori alle altre due Nazionali; questa competizione, però, ha sempre riservato notevoli sorprese, dunque nulla è da escludere. Senza dubbio, si tratta della partita di cartello del giorno, il cui ultimo precedente risale ad un’amichevole del 26 marzo 2019, vinta dalla Nigeria per 1-0. Sarà una partita equilibrata, anche se la ... Leggi su oasport (Di martedì 11 gennaio 2022) Domenica 9 gennaio, con la partita inaugurale tra Camerun e Burkina Faso, è ufficialmente iniziata la11 gennaio si svolgeranno due match validi per il girone D: il primo, alle 17:00, traed; il secondo, alle 20:00, tra Sudan e Guinea-Bissau. Nella prima partita del gruppo si affrontano, di fatto, le favorite per il passaggio del turno. Rosa alla mano,ed Egito sono nettamente superiori alle altre due Nazionali; questa competizione, però, ha sempre riservato notevoli sorprese, dunque nulla è da escludere. Senza dubbio, si tratta della partita di cartello del giorno, il cui ultimo precedente risale ad un’amichevole del 26 marzo 2019, vinta dallaper 1-0. Sarà una partita equilibrata, anche se la ...

