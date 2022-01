“Niente dirà dove sei” di Stefano Calafiore, il mestiere divino di cercarsi ogni giorno di più (Di martedì 11 gennaio 2022) L’esordio poetico del libraio milanese-bergamasco per Manni editori raccoglie una sequenza di poesie per lo più brevi, dove lo sguardo, il corpo e i ricordi nutrono versi spesso semplici, ma di profonda meditazione Leggi su ecodibergamo (Di martedì 11 gennaio 2022) L’esordio poetico del libraio milanese-bergamasco per Manni editori raccoglie una sequenza di poesie per lo più brevi,lo sguardo, il corpo e i ricordi nutrono versi spesso semplici, ma di profonda meditazione

Ultime Notizie dalla rete : Niente dirà Sassoli, il politico delle battaglie per una democrazia che si faccia amare Niente porte girevoli, la politica è un salto da cui non si torna indietro. Un'Europa aperta al ... dopo quello del 15 settembre per "una polmonite molto cattiva" come dirà lui stesso quando tornerà a ...

I tranquillanti nel caffè, poi il filo del telefono. "È così facile ammazzare ..." Niente soldi né documenti. Il cadavere , spiegò La Repubblica al tempo, " era riverso nell'erba ... " Li portava sempre con sé ", dirà Nadia agli inquirenti per cercare di giustificare l'assenza dei ...

