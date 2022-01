Niente Dad, Tar accoglie ricorso Governo anche su S. Giuseppe Vesuviano. Ma sindaco aveva già revocato ordinanza (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La quinta sezione del Tar della Campania ha accolto il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’Istruzione, presentato dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, contro l’ordinanza del Comune di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) numero 3 del 9 gennaio 2022 con la quale il sindaco Vincenzo Catapano disponeva la sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado fino al 22 gennaio. Il presidente della quinta sezione del Tar Campania, Maria Abbruzzese, ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso l’esecutività del provvedimento che, nel frattempo, era stato già revocato dal sindaco di San Giuseppe Vesuviano con una nuova ordinanza emessa ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La quinta sezione del Tar della Campania ha accolto ilproposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’Istruzione, presentato dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, contro l’del Comune di San(Napoli) numero 3 del 9 gennaio 2022 con la quale ilVincenzo Catapano disponeva la sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado fino al 22 gennaio. Il presidente della quinta sezione del Tar Campania, Maria Abbruzzese, ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso l’esecutività del provvedimento che, nel frattempo, era stato giàdaldi Sancon una nuovaemessa ...

