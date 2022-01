Nelle Marche oggi altri 1.745 nuovi contagi Covid. Una provincia da sola ne conta quasi la metà, ecco dove il virus corre di più /Il trend ... (Di martedì 11 gennaio 2022) ANCONA - I nuovi contagi oggi, 11 gennaio 2022, Nelle Marche sono 1.745 (ieri erano 879), su 14.001 (ieri erano 4.197) tamponi analizzati nel percorso diagnosi - screening. La percentuale di ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 11 gennaio 2022) ANCONA - I, 11 gennaio 2022,sono 1.745 (ieri erano 879), su 14.001 (ieri erano 4.197) tamponi analizzati nel percorso diagnosi - screening. La percentuale di ...

Advertising

emergenzavvf : #Maltempo, nel pomeriggio un’intensa nevicata ha interessato le #Marche: 60 gli interventi svolti dai… - FratellidItalia : ?? Nelle Marche ci sarà la possibilità di sottoporsi gratuitamente a #tampone Covid per tutti gli studenti delle scu… - fattoquotidiano : Caos scuole nelle Marche, i presidi: ‘Tra quarantene e no vax non si sa come apriremo’. E la Regione fa screening s… - mariellagiammar : @evamarghe Infatti, ricevere il buster, almeno qui nelle Marche, è stato facile; non ci sono altri problemi che i s… - angelismi : RT @GretaSalve: @angelismi Anche in Abruzzo e nelle Marche -