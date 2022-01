Napoli, un big torna a disposizione: è negativo al Covid! (Di martedì 11 gennaio 2022) Hirving Lozano tornerà a disposizione per il Napoli in vista delle prossime gare di campionato. Il messicano, informa il club partenopeo, è infatti tornato a disposizione dopo essersi negativizzato. Lozano si trovava in quarantena in Messico da oltre quindici giorni, prenderà il primo volo per l’Italia per mettersi a disposizione di mister Spalletti il prima possibile. Una buona notizia, dunque, per i tifosi partenopei ormai abituati a sopportare le assenze di turno partita per partia. Lozano Messico NapoliLa nota ufficiale del Napoli -S.S.C. Napoli via Twitter: “HirvingLozano70 negativo al Covid-19. Il Chucky rientrerà in Italia nelle prossime ore!” Leggi su rompipallone (Di martedì 11 gennaio 2022) Hirving Lozano tornerà aper ilin vista delle prossime gare di campionato. Il messicano, informa il club partenopeo, è infattito adopo essersi negativizzato. Lozano si trovava in quarantena in Messico da oltre quindici giorni, prenderà il primo volo per l’Italia per mettersi adi mister Spalletti il prima possibile. Una buona notizia, dunque, per i tifosi partenopei ormai abituati a sopportare le assenze di turno partita per partia. Lozano MessicoLa nota ufficiale del-S.S.C.via Twitter: “HirvingLozano70al Covid-19. Il Chucky rientrerà in Italia nelle prossime ore!”

