Napoli, per Insigne distrazione di basso grado all’adduttore destro (Di martedì 11 gennaio 2022) Nel report relativo all’allenamento del mattino, il Napoli ha fornito informazioni sulle condizioni di Osimhen e di Insigne. Per quanto riguarda l’attaccante nigeriano, il club fa sapere che oggi ha svolto l’allenamento personalizzato in campo. Insigne, invece, è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione di basso grado all’adduttore. “Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo dopo aver completato l’iter di visite post Covid-19 presso Pineta Grande. Insigne in seguito al problema muscolare riscontrato nella gara con la Sampdoria si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva di basso grado del muscolo adduttore breve destro. Il calciatore ha già cominciato ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 gennaio 2022) Nel report relativo all’allenamento del mattino, ilha fornito informazioni sulle condizioni di Osimhen e di. Per quanto riguarda l’attaccante nigeriano, il club fa sapere che oggi ha svolto l’allenamento personalizzato in campo., invece, è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione di. “Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo dopo aver completato l’iter di visite post Covid-19 presso Pineta Grande.in seguito al problema muscolare riscontrato nella gara con la Sampdoria si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva didel muscolo adduttore breve. Il calciatore ha già cominciato ...

Advertising

silvia_sb_ : Il dott.Maturo del Cotugno di Napoli dice che il 90% del ricoverati in t. intensiva non sono vaccinati, il 10% ha a… - sportmediaset : Juve-Napoli, nessun provvedimento per gli ululati razzisti e sui social monta la rivolta: #SiamoTuttiKean.… - sportface2016 : +++#Napoli: la #Asl di #Napoli2 mette in quarantena #Zielinski, #Rrahmani e #Lobotka ma sono già partiti per Torino+++ #JuventusNapoli - interchannel_ic : - caterino_teresa : @alessiomagno1 @robertosaviano Quelle de le danno i cosiddetti “pezzenti sagliuti”, gente che può pure abitare al V… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli per Giochi e scommesse illegali: arresti, camorra e affari per 5 miliardi ... Agrigento, Avellino, Brindisi, Caserta, Catanzaro, Latina, Lecce, L Aquila, Messina, Napoli, ... Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso , finalizzata ...

Lazio, due nomi per il centrocampo All'Everton guadagna tanto, ma gli inglesi sarebbero disposti a cederlo in prestito per sei mesi . Era una colonna del centrocampo del Napoli, quando il tecnico toscano sedeva sulla panchina dei ...

Ghoulam, post d’amore per il Napoli. I tifosi: “Speriamo nel rinnovo!” Corriere dello Sport Napoli, chi può davvero essere il sostituto di Insigne Il rapporto tra Insigne e Napoli è ormai quasi ai titoli di coda. Ma chi potrebbe essere il suo sostituto tra le fila dei partenopei? Non sono certo settimane e giorni semplici per Lorenzo Insigne. Il ...

UFFICIALE - Infortunio Insigne, svolti gli esami strumentali: lesione all'adduttore, il bollettino medico Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Insigne nelle prossime partite a causa di un problema fisico, reso noto dalla SSC Napoli tramite un bollettino medico ...

... Agrigento, Avellino, Brindisi, Caserta, Catanzaro, Latina, Lecce, L Aquila, Messina,, ... Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazionedelinquere di tipo mafioso , finalizzata ...All'Everton guadagna tanto, ma gli inglesi sarebbero disposti a cederlo in prestitosei mesi . Era una colonna del centrocampo del, quando il tecnico toscano sedeva sulla panchina dei ...Il rapporto tra Insigne e Napoli è ormai quasi ai titoli di coda. Ma chi potrebbe essere il suo sostituto tra le fila dei partenopei? Non sono certo settimane e giorni semplici per Lorenzo Insigne. Il ...Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Insigne nelle prossime partite a causa di un problema fisico, reso noto dalla SSC Napoli tramite un bollettino medico ...