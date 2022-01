Napoli | Ospina non rinnova | sul portiere c’è il Real Madrid

(Di martedì 11 gennaio 2022)e ilpotrebbero separarsi a fine stagione. Ilnone su di lui ci sarebbe ilNon solo Lorenzo Insigne, ilpotrebbe perdere anche Davida fine stagione. Ilha il contratto in scadenza il prossimo giugno e non avrebbe intenzione di prolungare, così come lo stesso club azzurro vorrebbe alleggerire il monte ingaggi. E così il colombiano si starebbe già guardando attorno e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sulle sue tracce ci sarebbe ilche avrebbe messoin cima alle sue preferenze. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

napolipiucom : CORSPORT - Il Real Madrid vuole Ospina: De Laurentiis fiuta l'occasione #CalcioNapoli #napoli #ospina… - _SiGonfiaLaRete : Nessuna novità sul rinnovo di #Ospina e un top club piomba sul portiere colombiano - NapoliCM : ???? Ospina, offerta dal Real Madrid! La decisione di De Laurentiis ??? - ParliamoDiNews : CorSport - Su Ospina piomba il Real Madrid: il rinnovo con il Napoli si complica ancora di più #corsport… - MomentiCalcio : Napoli, Ospina o Meret? A giugno uno dei due portieri può salutare: il colombiano piace al Real Madrid -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Ospina

al Real Madrid: si abbassa il monte ingaggi Per ilcederesarebbe un modo per tagliare ulteriormente il tetto degli ingaggi. L'addio al portiere colombiano farebbe risparmiare al ...Ma ci sono anche gli addii possibili di, che piace al Real Madrid e che può far risparmiare altri 5 milioni di euro lordi. A giungo rientreranno alla base anche Anguissa , anche se il...Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport a proposito di David Ospina che è in scadenza di contratto con il Napoli, il portiere colombiano è diventato un obiettivo del Real Madrid, al quale è ...La partita Napoli - Fiorentina del 13 gennaio 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021/2022 ...