Napoli, Osimhen e Insigne è il giorno della verità: Cerchiate tre date (Di martedì 11 gennaio 2022) Victor Osimhen e Lorenzo Insigne saranno sottoposti oggi ai controlli. Il Nigeriano potrebbe tornare in campo contro il Bologna. Oggi sarà il giorno della verità: sia per Victor Osimhen che per Lorenzo Insigne. Il nigeriano è tornato ieri in Italia dopo essere finalmente risultato negativo al Covid, e oggi si sottoporrà alla visita di controllo allo zigomo dal professor Tartaro. L’edizione odierna del Corriere dello Sport rivela le tre opzioni che il Napoli si è riservato per Osimhen: “Ieri, prima le visite post Covid-19, come da protocollo; poi, per gradire, gli esami che consentano a Osimhen di riottenere l’idoneità, dopo il nuovo tackle del virus; e in giornata la Tac che servirà per avvicinarsi, e non con ... Leggi su napolipiu (Di martedì 11 gennaio 2022) Victore Lorenzosaranno sottoposti oggi ai controlli. Il Nigeriano potrebbe tornare in campo contro il Bologna. Oggi sarà il: sia per Victorche per Lorenzo. Il nigeriano è tornato ieri in Italia dopo essere finalmente risultato negativo al Covid, e oggi si sottoporrà alla visita di controllo allo zigomo dal professor Tartaro. L’edizione odierna del Corriere dello Sport rivela le tre opzioni che ilsi è riservato per: “Ieri, prima le visite post Covid-19, come da protocollo; poi, per gradire, gli esami che consentano adi riottenere l’idoneità, dopo il nuovo tackle del virus; e in giornata la Tac che servirà per avvicinarsi, e non con ...

