Napoli | mistero Lozano | si attendono notizie da 15 giorni

(Di martedì 11 gennaio 2022)in Messico perchè positivo al covid non daalda 15. Gli azzurri si augurano di averlo presto a disposizione. Hirvingè risultato positivo al Covid-19 dopo il tampone effettuato in Messico. A comunicarlo è lo stesso club partenopeo attraverso i canali ufficiali. l’attaccante era volato in Messico per trascorrere le vacanze natalizie, ma non ha fatto più ritorno dal 28 dicembre. Diper ora si sa soltanto che è in isolamento in Messico ma danon danemmeno sui social, l’ultimo messaggio postato dal Chucky è stato quello degli auguri di fine anno. Poi ancora silenzio. L’edizione odierna del Corriere dello Sport riferisce: “E’ volato in Messico per le vacanze di Natale e mai più rientrato dopo il ...

Lozano in Messico perchè positivo al covid non da notizie al Napoli da 15 giorni. Gli azzurri si augurano di averlo presto a disposizione.Hirving Lozano è l'unico calciatore del Napoli che non è ancora rientrato in Italia. Il giocatore, in compagnia della sua famiglia, era volato in Messico per trascorrere le vacanze natalizie, ma non h ...