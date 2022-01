Napoli, lavoro personalizzato in campo per Osimhen: lesione per Insigne (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina per l’ottavo di finale di Coppa Italia in programma giovedì allo Stadio Maradona (ore 18). Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto partita a tema, palla inattive ed esercitazione tattica. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo dopo aver completato l’iter di visite post Covid-19 presso Pineta Grande. Insigne in seguito al problema muscolare riscontrato nella gara con la Sampdoria si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva di basso grado del muscolo adduttore breve destro. Il calciatore ha già cominciato l’iter ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta mattutina per ilall’SSCKonami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina per l’ottavo di finale di Coppa Italia in programma giovedì allo Stadio Maradona (ore 18). Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto partita a tema, palla inattive ed esercitazione tattica.ha svoltoindopo aver completato l’iter di visite post Covid-19 presso Pineta Grande.in seguito al problema muscolare riscontrato nella gara con la Sampdoria si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato unadistrattiva di basso grado del muscolo adduttore breve destro. Il calciatore ha già cominciato l’iter ...

