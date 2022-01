Napoli, Koulibaly: “In estate contatti col Psg” (Di martedì 11 gennaio 2022) Kalidou Koulibaly conferma i “contatti con il Paris Saint Germain e altri club in estate“. Il difensore centrale del Napoli, al momento positivo al Covid-19 in Coppa d’Africa col suo Senegal, in un’intervista a Canal Football Club spiega: “Non mi piace parlare troppo di queste cose, ma c’è stato il loro interesse. Mi ha reso felice, se ti cerca un club così importante vuol dire che sto facendo bene in campo e mi incoraggia a dare ancora di più“. E sul club partenopeo: “Il Napoli ha deciso di tenermi, questo dimostra l’amore che il club ha nei miei confronti. E anche l’amore dei tifosi. Continuerò a fare bene per restare tra i migliori del mio ruolo”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 11 gennaio 2022) Kalidouconferma i “con il Paris Saint Germain e altri club in“. Il difensore centrale del, al momento positivo al Covid-19 in Coppa d’Africa col suo Senegal, in un’intervista a Canal Football Club spiega: “Non mi piace parlare troppo di queste cose, ma c’è stato il loro interesse. Mi ha reso felice, se ti cerca un club così importante vuol dire che sto facendo bene in campo e mi incoraggia a dare ancora di più“. E sul club partenopeo: “Ilha deciso di tenermi, questo dimostra l’amore che il club ha nei miei confronti. E anche l’amore dei tifosi. Continuerò a fare bene per restare tra i migliori del mio ruolo”. SportFace.

