Napoli, Insigne si ferma almeno due settimane. Osimhen: controllo ok, pronto al ritorno in gruppo (Di martedì 11 gennaio 2022) La data del rientro è sempre più vicina, per Victor Osimhen. Le visite svolte in mattinata per valutare la guarigione delle fratture allo zigomo e all'orbita sinistra hanno evidenziato i progressi ...

