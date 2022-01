Napoli, finalmente Lozano: il messicano negativo al Covid – FOTO (Di martedì 11 gennaio 2022) Hirving Lozano, attaccante del Napoli, è tornato negativo al Covid. Lo annuncia lo stesso club azzurro sui social Ottime notizie in casa Napoli. Il club azzurro, tramite i propri canali ufficiali, ha infatti annunciato la negativizzazione al Covid di Hirving Lozano. ? @HirvingLozano70 negativo al Covid-19 ?Il Chucky rientrerà in Italia nelle prossime ore!? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/Fi0YPS3NLf— Official SSC Napoli (@sscNapoli) January 11, 2022 MESSAGGIO – «HirvingLozano70 negativo al Covid-19. Il Chucky rientrerà in Italia nelle prossime ore!». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Hirving, attaccante del, è tornatoal. Lo annuncia lo stesso club azzurro sui social Ottime notizie in casa. Il club azzurro, tramite i propri canali ufficiali, ha infatti annunciato la negativizzazione aldi Hirving. ? @Hirving70al-19 ?Il Chucky rientrerà in Italia nelle prossime ore!? #ForzaSempre pic.twitter.com/Fi0YPS3NLf— Official SSC(@ssc) January 11, 2022 MESSAGGIO – «Hirving70al-19. Il Chucky rientrerà in Italia nelle prossime ore!». L'articolo proviene da Calcio News 24.

