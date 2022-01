Napoli, ecco il volto dell’uomo che a caso schiaffeggia le donne per strada (Di martedì 11 gennaio 2022) Grazie alle telecamere presenti nella zona è stato identificato il volto dell’uomo che a caso schiaffeggia le donne per strada. La Polizia e Carabinieri: “Chi lo conosce si faccia avanti”. E’ stato possibile identificare il volto dell’uomo, che a caso picchia le donne per strada nel centro di Napoli, da un fotogramma estratto da una Leggi su 2anews (Di martedì 11 gennaio 2022) Grazie alle telecamere presenti nella zona è stato identificato ilche aleper. La Polizia e Carabinieri: “Chi lo conosce si faccia avanti”. E’ stato possibile identificare il, che apicchia lepernel centro di, da un fotogramma estratto da una

