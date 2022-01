“Multa da 188 milioni…” | occhio Inter | doccia fredda per Suning

(Di martedì 11 gennaio 2022) Cattive notizie per, che perde la causa e ora dovrà pagare unasalata:per l’e per l’emittente cinese Spuntano seri problemi per. I proprietari dell’non hanno, infatti, rispettato gli accordi presi con la Premier League e ora saranno costretti, secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : ???? Cattive notizie per l'#Inter: arriva una multa da circa 188 milioni di euro per #Suning ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Multa 188

SerieANews

... mettono a budget circa 1.404 euro l'anno, vale a dire il 18% in più rispetto alle donne (1.... Read More World Provocò maxicaduta Tour de France, se la cava con 1.200 euro di9 Dicembre 2021 ...Ed era scattata anche una maxinei confronti della titolare del locale. La chiusura è ... La Legge n°/2012 vieta infatti l'ingresso ai minori di anni 18 nelle "aree destinate al gioco con ...Riscossione (Ader. La multa (che quindi non ha ripercussioni sulla fedina penale) colpirà i soggetti che al 1° febbraio 2022: - non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario; - non abbiano comp ...Xiaomi e OPPO sono appena state multate in India per aver violato delle leggi fiscali nel Paese; vediamo cosa è successo in queste ore.