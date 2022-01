Mughini legge in chiave garantista le memorie dell’ex ordinovista Francesco Rovella (Di martedì 11 gennaio 2022) Ha preso in mano quel libro e non se ne è più separato. Lo racconta oggi sul Foglio Giampiero Mughini a proposito delle memorie di Francesco Rovella, Più forte del fuoco (Settimo Sigillo). Il punto di vista sui Settanta di un ragazzo di buona famiglia che, attraverso gli anni della militanza giovanile si ritrova in ultimo ad affrontare la dura esperienza del carcere. Mirabilmente raccontata, nella sua crudezza, nelle pagine del libro. E sono sempre le storie personali, vissute, a restituire le testimonianze migliori di quel periodo, al di là e oltre le ricostruzioni storiografiche. La Catania nera degli anni Settanta Siamo a Catania, che è anche la Catania di Giampiero Mughini. La Catania nera dove il Msi nel 1971 sfiora il 20 per cento. Dove gli avversari politici più che nemici sono giovani che hanno ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 gennaio 2022) Ha preso in mano quel libro e non se ne è più separato. Lo racconta oggi sul Foglio Giampieroa proposito delledi, Più forte del fuoco (Settimo Sigillo). Il punto di vista sui Settanta di un ragazzo di buona famiglia che, attraverso gli anni della militanza giovanile si ritrova in ultimo ad affrontare la dura esperienza del carcere. Mirabilmente raccontata, nella sua crudezza, nelle pagine del libro. E sono sempre le storie personali, vissute, a restituire le testimonianze migliori di quel periodo, al di là e oltre le ricostruzioni storiografiche. La Catania nera degli anni Settanta Siamo a Catania, che è anche la Catania di Giampiero. La Catania nera dove il Msi nel 1971 sfiora il 20 per cento. Dove gli avversari politici più che nemici sono giovani che hanno ...

Advertising

Gunilla62080838 : RT @annaconcetta48: @ottogattotto Da qualche tempo mi trovo ad essere d'accordo con alcune affermazioni di Minzolini, di Brunetta ed ora an… - annaconcetta48 : @ottogattotto Da qualche tempo mi trovo ad essere d'accordo con alcune affermazioni di Minzolini, di Brunetta ed or… - Franz38748778 : @Controcorrentv @mughini Significa che per il Governo non c’è nessuna emergenza Se il decreto non viene convertito… - Franz38748778 : @Controcorrentv @mughini Pressuposto per una legge ai sensi all'art 32 della cost. ci vuole una emergenza ar… - Franz38748778 : @Controcorrentv @Mughini art. 32 Costituzione Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitari… -

Ultime Notizie dalla rete : Mughini legge Intervista a Giampiero Mughini: 'Il Movimento 5 Stelle era soltanto un assieme di sfaccendati' Incontriamo Giampiero Mughini nella sua Monteverde. Giornalista, scrittore, conduttore televisivo e occasionalmente attore ...dominare il campo erano dei giornali che oggi nessun men che trentenne legge?...

"Io in pensione? Non ci penso. A Silvio ho detto: vai al Colle" Dopotutto legge, scrive sui quotidiani, fa tv. "Ah sono anche su Rai1 in terza serata con S'è fatta ... Talvolta sono proprio esplosi, come Vittorio Sgarbi oppure Giampiero Mughini. Altre volte, come ...

Intervista a Giampiero Mughini: “Il Movimento 5 Stelle era soltanto un assieme di sfaccendati” Il Riformista Incontriamo Giampieronella sua Monteverde. Giornalista, scrittore, conduttore televisivo e occasionalmente attore ...dominare il campo erano dei giornali che oggi nessun men che trentenne?...Dopotutto, scrive sui quotidiani, fa tv. "Ah sono anche su Rai1 in terza serata con S'è fatta ... Talvolta sono proprio esplosi, come Vittorio Sgarbi oppure Giampiero. Altre volte, come ...