Mosaico per Procida, la Campania del vino celebra la Capitale della Cultura. Iniziativa del Mavv (Di martedì 11 gennaio 2022) Un esempio di coesione imprenditoriale, amore per l'arte e riconoscenza della 'Campania vitivinicola ed enologica' verso Procida Capitale della Cultura 2022: con questo spirito Il Mavv, Museo dell'Arte, del vino e della Vite, sostiene l'Iniziativa di promozione della Cultura del vino "Mosaico per Procida", promossa dall'associazione Identità Mediterranea, presieduta da Gaetano Cataldo. Mavv ospiterà una mostra, in programma il prossimo 15 gennaio alle ore 17:00, presso la sede della Reggia di Portici del Wine Art Museum, da cui verrà fuori l'abito del 'Mosaico per ...

