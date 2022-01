Morto Sassoli | bandiere a mezz' asta alle istituzioni Ue

(Di martedì 11 gennaio 2022)dell'Unione europea apresso gli edifici delleeuropee a Bruxelles in segno di lutto per la morte del presidente del Parlamento Ue David. Nella sede dell'...

Agenzia_Ansa : Morto David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo #ANSA - euronewsit : È morto David Sassoli, presidente del parlamento europeo. Aveva 65 anni, era ricoverato per una grave forma di disf… - ilpost : È morto David Sassoli - EmilianoSilv74 : RT @FmMosca: Morto #Sassoli l’Italia intera dovrebbe interrogarsi sui seguenti punti: ??Cos’è la disfunzione del sistema immunitario? Agevol… - IdaPutrino : RT @barbarab1974: Le complicanze sistema immunitario #Sassoli sarebbero ???? E’ morto vorremmo saperle -

Bandiere dell'Unione europea a mezz'asta presso gli edifici delle istituzioni europee a Bruxelles in segno di lutto per la morte del presidente del Parlamento Ue David. Nella sede dell'Europarlamento nella capitale belga le bandiere a sfondo blu con le 27 stelle dorate sventolano a mezz'asta dalle 8.30 di questa mattina. Poco dopo anche la Commissione e il ..., 65 anni, era stato ricoverato il 26 dicembre scorso per una grave disfunzione al suo sistema immunitario; le sue condizioni erano peggiorate ieri quando era stata diffusa la notizia del suo ...Dobbiamo continuare". Questo il commento del Presidente Mattarella: "La scomparsa inattesa e prematura di David Sassoli mi addolora profondamente. La sua morte apre un vuoto nelle file di coloro che ...Anche Latina ricorda il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli morto nella notte ad Aviano, in provincia di Pordenone, dove era ricoverato. A Latina è venuto tante volte e tante volte, da ...