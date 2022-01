Morto per polmonite causata dalla legionella il presidente del Parlamento europeo David Sassoli (video) (Di martedì 11 gennaio 2022) David Sassoli, 65 anni, presidente del Parlamento europeo, è Morto questa notte nella struttura sanitaria dove si trovava ricoverato da alcuni giorni a causa di una “brutta” polmonite dovuta al batterio della legionella, come lui stesso aveva reso noto in un video dopo che aveva dovuto annullare tutti gli impegni istituzionali da settembre a inizio novembre scorsi. È stato il suo portavoce Roberto Cuillo a darne notizia in un tweet nel quale ha scritto che Sassoli è Morto all’1.15 dell’11 gennaio nel Centro di riferimento oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone, dove si trovava ricoverato: “la data e il luogo dei funerali verranno comunicati nelle prossime ore“. Sassoli era ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 gennaio 2022), 65 anni,del, èquesta notte nella struttura sanitaria dove si trovava ricoverato da alcuni giorni a causa di una “brutta”dovuta al batterio della, come lui stesso aveva reso noto in undopo che aveva dovuto annullare tutti gli impegni istituzionali da settembre a inizio novembre scorsi. È stato il suo portavoce Roberto Cuillo a darne notizia in un tweet nel quale ha scritto cheall’1.15 dell’11 gennaio nel Centro di riferimento oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone, dove si trovava ricoverato: “la data e il luogo dei funerali verranno comunicati nelle prossime ore“.era ...

Advertising

euronewsit : È morto David Sassoli, presidente del parlamento europeo. Aveva 65 anni, era ricoverato per una grave forma di disf… - RaiNews : David Sassoli è morto nella notte, dal 26 dicembre era ricoverato per il sopraggiungere di una grave complicanza do… - repubblica : Morto a 65 anni il presidente dell'Europarlamento David Sassoli. Una vita tra giornalismo e politica, con la passio… - JohnMcN03 : RT @euronewsit: È morto David Sassoli, presidente del parlamento europeo. Aveva 65 anni, era ricoverato per una grave forma di disfunzione… - mamuska30051401 : RT @MMaXXprIIme: 'Morto nella notte David Sassoli, presidente del Parlamento europeo. Era ricoverato per una grave forma di disfunzione del… -