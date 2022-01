Morto nella notte il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli (Di martedì 11 gennaio 2022) Come riportato da Ansa, si è spento, all’età di 65 anni David Sassoli, il Presidente del Parlamento Europeo. Giusto ieri il portavoce del politico di origini fiorentine ne aveva dato la notizia del ricovero. Roberto Cuillo aveva annunciato in un comunicato stampa che a causa di “disfunzioni del sistema immunitario” Sassoli si trovava ricoverato in un ospedale italiano. David Sassoli è Morto nella notte Il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli è Morto all’1.15 della notte, a 65 anni. Da ciò che si apprende, si trovava in cura presso il centro oncologico di Aviano, in provincia ... Leggi su velvetmag (Di martedì 11 gennaio 2022) Come riportato da Ansa, si è spento, all’età di 65 anni, ildel. Giusto ieri il portavoce del politico di origini fiorentine ne aveva dato la notizia del ricovero. Roberto Cuillo aveva annunciato in un comunicato stampa che a causa di “disfunzioni del sistema immunitario”si trovava ricoverato in un ospedale italiano.Ildelall’1.15 della, a 65 anni. Da ciò che si apprende, si trovava in cura presso il centro oncologico di Aviano, in provincia ...

