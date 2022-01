(Di martedì 11 gennaio 2022) E’ . Soltanto ieri era stata diffusa la notizia del suo ricovero in Italia per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione...

Advertising

Agenzia_Ansa : Morto David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo #ANSA - euronewsit : È morto David Sassoli, presidente del parlamento europeo. Aveva 65 anni, era ricoverato per una grave forma di disf… - repubblica : Morto il presidente del Parlamento europeo David Sassoli - fisco24_info : David Sassoli, la vita tra giornalismo e politica: Morto nella notte il presidente del Parlamento europeo, aveva 65… - Arturo35139493 : RT @ChanceGardiner: David Sassoli è MORTO. Il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli di 65 anni è MORTO per una 'disfunzione del… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto presidente

E'ildel Parlamento europeo David Sassoli . Soltanto ieri era stata diffusa la notizia del suo ricovero in Italia per una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema ...di Laura Zangarini Dal 26 dicembre e ricoverato in ospedale a causa di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario ÈDavid Sassoli . Ildel Parlamento Europeo è deceduto all'1.15 della notte, a 65 anni , a causa di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario . Era ...E’ morto il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Soltanto lunedì era stata diffusa la notizia del suo ricovero in Italia per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfun ...Com'è morto, questa notte 11 gennaio, David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo. Ecco chi era. Ultime notizie ...