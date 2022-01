Morto David Sassoli | una vita fra giornalismo e politica Il dolore di Ursula von der Leyen e dei colleghi

(Di martedì 11 gennaio 2022) ROMA – E’, presidente del Parlamento europeo, ma anche giornalista gentile, volto noto e apprezzato del Tg prima di dedicarsi alla. Era nato a Firenze 65 anni fa. Della gravità delle sue condizioni di salute avevamo appreso solo ieri, quando era stata diffusa la notizia del suo ricovero in Italia per L'articolo proviene da Firenze Post.

Così in un tweet la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ricordaSassoli,nella notte. "Sono triste e commosso dopo la notizia della scomparsa diSassoli. ...il presidente del Parlamento europeo,Sassoli . La notizia è arrivata attraverso un tweet del portavoce, Roberto Cuillo. "Sassoli è deceduto alle 1.15 al Cro di Aviano dove era ricoverato ...Addio al presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Soltanto ieri era stata diffusa la notizia del suo ricovero in Italia per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione ..."Se ne è andato un uomo buono. Per me è stato un dolore immenso dover dare questa notizia", ha scritto il suo portavoce Roberto Cuillo dando nella notte la notizia della morte di David Sassoli. Un ...