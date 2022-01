Morto David Sassoli | presidente del Parlamento Europeo

(Di martedì 11 gennaio 2022) Era ricoverato dal 26 dicembre in ospedale ad Aviano a causa di una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario. Aveva 65 anni. Era stato giornalista prima di entrare in politica

L'Ansa ricorda il discorso cheSassoli proferì nel discorso di insediamento alla presidenza del Parlamento Ue. Era il 3 luglio del 2019: "Dobbiamo avere la forza di rilanciare il nostro ...Volto storico dei Tg, poi passato alla politica, era nato 65 anni fa a Firenze. Soltanto ieri era stata diffusa la notizia del suo ricovero per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una ...Ex giornalista e conduttore Rai, David Sassoli era stato ricoverato in gravi condizioni a causa di una disfunzione del sistema immunitario.Il decesso nella notte nel Centro di riferimento oncologico di Aviano, era ricoverato dal 26 dicembre scorso ilmamilio.it E' morto nella notte il presidente del P ...