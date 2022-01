Morto David Sassoli, presidente del Parlamento europeo: lutto nel mondo della politica e del giornalismo (Di martedì 11 gennaio 2022) È Morto David Sassoli, presidente del Parlamento europeo di cui soltanto ieri era stata diffusa la notizia di un lungo ricovero ancora in corso. La conferma è arrivata dal portavoce, Roberto Cuillo, che con un tweet ha annunciato la tragica e improvvisa scomparsa. Aveva 65 anni. Morto David Sassoli: parla il portavoce del presidente del Parlamento europeo Con un breve comunicato a notte fonda, Roberto Cuillo ha annunciato la morte di David Sassoli dopo ore di apprensione maturate a seguito della notizia del suo ricovero in un ospedale italiano. Poco dopo la diffusione della nota, il quadro clinico si sarebbe ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 11 gennaio 2022) Èdeldi cui soltanto ieri era stata diffusa la notizia di un lungo ricovero ancora in corso. La conferma è arrivata dal portavoce, Roberto Cuillo, che con un tweet ha annunciato la tragica e improvvisa scomparsa. Aveva 65 anni.: parla il portavoce deldelCon un breve comunicato a notte fonda, Roberto Cuillo ha annunciato la morte didopo ore di apprensione maturate a seguitonotizia del suo ricovero in un ospedale italiano. Poco dopo la diffusionenota, il quadro clinico si sarebbe ...

