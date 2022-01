Morto David Sassoli, presidente del Parlamento europeo e giornalista (Di martedì 11 gennaio 2022) È deceduto nella notte a 65 anni David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo e volto noto del giornalismo italiano. Era ricoverato dallo scorso 26 dicembre a Pordenone a causa di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. Chi era David Sassoli Nato a Firenze nel 1956, Sassoli muove i primi passi nella carta stampata al quotidiano Il Tempo di Roma, collaborando anche con l’agenzia di stampa Asca. Successivamente, da inviato de Il Giorno, fu testimone della caduta del Muro di Berlino. Nel 1992 il grande salto nella televisione come giornalista di cronaca del TG3 dove realizzò servizi su Tangentopoli e gli avvenimenti di mafia. Nel 1999 il passaggio al TG1 come inviato speciale e in seguito ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) È deceduto nella notte a 65 anni, ildele volto noto del giornalismo italiano. Era ricoverato dallo scorso 26 dicembre a Pordenone a causa di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. Chi eraNato a Firenze nel 1956,muove i primi passi nella carta stampata al quotidiano Il Tempo di Roma, collaborando anche con l’agenzia di stampa Asca. Successivamente, da inviato de Il Giorno, fu testimone della caduta del Muro di Berlino. Nel 1992 il grande salto nella televisione comedi cronaca del TG3 dove realizzò servizi su Tangentopoli e gli avvenimenti di mafia. Nel 1999 il passaggio al TG1 come inviato speciale e in seguito ...

