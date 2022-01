Morto David Sassoli, il ricordo dello staff: “Ci ha insegnato a non fingere e non alimentare polemiche. Ha voluto lavorare fino all’ultimo” (Di martedì 11 gennaio 2022) Ha atteso veramente fino all’ultimo, fino a quando le sue condizioni non gli hanno più permesso di svolgere le proprie funzioni, poco prima di arrendersi alla malattia. Solo ieri, a 12 ore dalla morte, l’entourage del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha comunicato che tutti i suoi impegni istituzionali erano stati cancellati per motivi di salute. Stachanov in un mondo spesso accusato di essere il bengodi della politica, tanto da diventare l’unico presidente dell’Eurocamera insieme ad Alcide De Gasperi (a capo dell’Assemblea comune europea fino al 1954) a morire nel corso del proprio mandato. Ed è così che il suo staff ha voluto ricordare Sassoli, scomparso a 65 anni in seguito a una “grave complicanza dovuta ad una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Ha atteso veramentea quando le sue condizioni non gli hanno più permesso di svolgere le proprie funzioni, poco prima di arrendersi alla malattia. Solo ieri, a 12 ore dalla morte, l’entourage del presidente del Parlamento europeo,, ha comunicato che tutti i suoi impegni istituzionali erano stati cancellati per motivi di salute. Stachanov in un mondo spesso accusato di essere il bengodi della politica, tanto da diventare l’unico presidente dell’Eurocamera insieme ad Alcide De Gasperi (a capo dell’Assemblea comune europeaal 1954) a morire nel corso del proprio mandato. Ed è così che il suoharicordare, scomparso a 65 anni in seguito a una “grave complicanza dovuta ad una ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Morto David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo #ANSA - euronewsit : È morto David Sassoli, presidente del parlamento europeo. Aveva 65 anni, era ricoverato per una grave forma di disf… - ilpost : È morto David Sassoli - annoupanoux : RT @eziomauro: Morto David Sassoli, presidente del Parlamento europeo: era ricoverato per una malattia che aveva colpito il sistema immunit… - loredemu : RT @euronewsit: È morto David Sassoli, presidente del parlamento europeo. Aveva 65 anni, era ricoverato per una grave forma di disfunzione… -