Morto David Sassoli | il presidente del Parlamento Europeo aveva 65 anni

Advertising

Agenzia_Ansa : Morto David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo #ANSA - repubblica : Morto il presidente del Parlamento europeo David Sassoli - Open_gol : Il portavoce: il presidente del Parlamento europeo David Sassoli si è spento alle ore 1.15 dell’11 Gennaio presso i… - PAOLANURNBERG : RT @Cri_Giordano: +++ È morto David #Sassoli. - grabancijas : RT @Agenzia_Ansa: Morto David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Morto David

Si è spento nella notte nel centro di riferimento oncologico di Aviano, dove era ricoveratoSassoli, il presidente dell'Europarlamento, èpoco dopo l'una di notte presso il Cro (Centro di riferimento oncologico) di Aviano, in provincia di Pordenone, dove era ricoverato. Data e ...il presidente del Parlamento europeoSassoli. Soltanto ieri era stata diffusa la notizia del suo ricovero in Italia per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione ...È morto il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Soltanto ieri era stata diffusa la notizia del suo ricovero in Italia per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad ...L'Europa e l'impegno per cambiarla è un dovere, soprattutto per noi italiani". Nella primavera scorsa, in una assolata mattina di domenica a Piazza Navona a Roma, David Sassoli parlava così del suo ...