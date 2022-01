Morto David Sassoli | era presidente del Parlamento europeo

(Di martedì 11 gennaio 2022) Volto storico dei Tg, poi passato alla politica, era nato 65 anni fa a Firenze. Soltanto ieri era stata diffusa la notizia del suo ricovero per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del ...

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime il suo più sentito cordoglio per la morte del Presidente del Parlamento Europeo,Sassoli. 'Uomo delle istituzioni, profondo europeista, giornalista appassionato, Sassoli è stato simbolo di equilibrio, umanità, generosità. Queste doti gli sono state sempre riconosciute da ...Leggi AncheSassoli, il cordoglio delle istituzioni Ue e della politica italiana. Von der Leyen: 'Rattristata'. Letta: 'Visione e principi' I reati contestati sono violenza sessuale di ...Il conduttore de La Vita in Diretta ha commemorato David Sassoli, morto nella notte tra il 10 e l'11 gennaio 2022 ...“Una notizia che ci sconvolge e ci addolora profondamente: solo ieri avevamo appreso del suo ricovero in Italia e della cancellazione di ogni evento pubblico. Siamo davvero senza parole. David era una ...