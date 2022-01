Morte Sassoli, von der Leyen: "Era un grande europeo e italiano" (Di martedì 11 gennaio 2022) 'Sono profondamente rattristata dalla Morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista appassionato, uno straordinario presidente del Parlamento europeo e soprattutto un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 11 gennaio 2022) 'Sono profondamente rattristata dalladi un. Davidè stato un giornalista appassionato, uno straordinario presidente del Parlamentoe soprattutto un ...

Advertising

vonderleyen : Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista a… - fanpage : La morte di #DavidSassoli ha scosso il mondo della politica: da destra a sinistra, tutti lo ricordano come un uomo… - nzingaretti : La morte di David #Sassoli è innanzitutto una notizia tristissima e dolorosa per tutti noi. Una comunità che lo h… - CDanielCasares : RT @vonderleyen: Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista appassio… - Sercit1 : RT @a_meluzzi: Di fronte alla morte di David Sassoli commozione e una duplice preghiera a Maria Vergine e Madre: per la sua anima già nella… -