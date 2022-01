Advertising

vonderleyen : Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista a… - fanpage : La morte di #DavidSassoli ha scosso il mondo della politica: da destra a sinistra, tutti lo ricordano come un uomo… - sonolucadini : Con la morte di David Sassoli perdiamo un giornalista di qualità, un europeista lontano dagli slogan di convenienza, un politico perbene. - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Morte Sassoli, von der Leyen: era grande europeo e italiano #davidsassoli - euroskop : RT @vonderleyen: Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista appassio… -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Sassoli

Ladi Davidlascia sgomenti. E il cordoglio si muove soprattutto su Twitter, dove si susseguono i messaggi di addio e affetto. Enrico Letta, segretario del Pd, scrive che quelle che sta per ..."Sono profondamente rattristata dalladi un grande europeo e italiano. Davidè stato un giornalista appassionato, uno straordinario Presidente del Parlamento europeo e soprattutto un caro amico". Lo scrive in un tweet in ...Il fatto che un personaggio accorto e diplomatico come Mario Draghi (che sta dimostrando proprie queste virtù proprio evitando di rilasciare dichiarazioni a getto continuo, come gran parte dei politic ...Strasburgo, 11 gennaio 2022 - Il Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, è morto. A darne la notizia in un tweet del portavoce, Roberto Cuillo. "Sassoli è deceduto alle 1.15 al Cro di Aviano ...