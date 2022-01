Morte Sassoli | il cordoglio della politica | Von der Leyen | Era un grande europeo e italiano

Advertising

vonderleyen : Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista a… - GiuseppeConteIT : David Sassoli è stato un giornalista, un politico di grande spessore umano prima che professionale. La sua morte è… - ladyonorato : Sono raggelata dalla sconvolgente notizia della morte del Presidente Sassoli. Esprimo il mio sentito cordoglio a fa… - DeodatoRibeira : RT @ladyonorato: Sono raggelata dalla sconvolgente notizia della morte del Presidente Sassoli. Esprimo il mio sentito cordoglio a familiari… - Theskeptical_ : RT @ladyonorato: Sono raggelata dalla sconvolgente notizia della morte del Presidente Sassoli. Esprimo il mio sentito cordoglio a familiari… -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Sassoli

La notizia delladi Davidha colpito il mondo della politica e dell'opinione pubblica. Il presidente del Parlamento Europeo - il suo successore sarebbe scaduto tra due giorni - lascia una moglie e due ..."Ladi Davidè innanzitutto una notizia tristissima e dolorosa per tutti noi - così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti in un post su Facebook - Una comunità che lo ha ...Addio al presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Soltanto ieri era stata diffusa la notizia del suo ricovero in Italia per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione ...Roma, 11 gen (Adnkronos) - "La morte di David Sassoli ci lascia sgomenti. L'Ue perde un leader che ha saputo incarnare al meglio lo spirito europeo, l'Italia piange un indiscusso e limpido protagonist ...