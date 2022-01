Moglie Paolo Rossi: “Stadio? A Roma non c’è la stessa unità che c’è a Napoli” (Di martedì 11 gennaio 2022) “Volevo fare un complimento a Napoli e i napoletani: quando le cose si vogliono fare e si fanno con il cuore si va oltre ogni ostacolo. Peccato Paolo non abbia giocato lì, si sarebbe trovato bene in un ambiente bello che ti fa sentire importante anche nelle piccole cose. Il mio era solo un voler dire che quando le cose si vogliono fare si va oltre gli ostacoli che sembrano insormontabili”. Ecco le parole di Federica Cappelletti, Moglie di Paolo Rossi a Radio Punto Nuovo Sport, che ha parlato della questione dell’intitolazione dello Stadio Olimpico di Roma a ‘Pablito’: “Le polemiche ci sono state perché non c’è l’unità che invece si vede a Napoli. A Roma i Romani pensano lo Stadio sia ... Leggi su sportface (Di martedì 11 gennaio 2022) “Volevo fare un complimento ae i napoletani: quando le cose si vogliono fare e si fanno con il cuore si va oltre ogni ostacolo. Peccatonon abbia giocato lì, si sarebbe trovato bene in un ambiente bello che ti fa sentire importante anche nelle piccole cose. Il mio era solo un voler dire che quando le cose si vogliono fare si va oltre gli ostacoli che sembrano insormontabili”. Ecco le parole di Federica Cappelletti,dia Radio Punto Nuovo Sport, che ha parlato della questione dell’intitolazione delloOlimpico dia ‘Pablito’: “Le polemiche ci sono state perché non c’è l’che invece si vede a. Ani pensano losia ...

