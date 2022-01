Miriana Trevisan si sbilancia su Gianmaria Antinolfi. Le sue parole destabilizzano Federica Calemme

Advertising

fanpage : #Gfvip, dopo le parole di Giacomo Urtis su Miriana Trevisan, interviene l'ex di lei, Vito Fusco - ironia_gfvip : RT @mat11700: Miriana a Sophie: 'Soleil mi ha denigrata come persona mi ha detto delle brutte parole, bisogna giustificarla?' MEZZA DONNA… - antjpatica : nathaly caldonazzo e miriana trevisan - beffi04 : RT @turututiti: Piccolo video riassuntivo della falsità e delle calugne di MIRIANA TREVISAN fate girare cortesemente grazie #teamsoleil #me… - sonoariete_ : RT @elickzs: Miriana Trevisan è la donna della mia vita -

Ultime Notizie dalla rete : Miriana Trevisan

Continuano nella Casa del Grande Fratello Vip gli scontri trae Soleil Sorge . Le due concorrenti continuano ad essere grandi rivali in questa edizione e lo confermano le continue nomination che si scambiano durante le varie dirette. Soleil, d'...... la società di produzione di cui è a capo, Sonia Bruganelli ha parlato (o meglio, sparlato) di Alessandro Basciano, Sophie Codegoni, Nathaly Caldonazzo,, Alex Belli e Delia Duran, ...Miriana Trevisan si confronta con Federica Calemme sul comportamento di Gianmaria Antinolfi. Ecco cosa dichiara la gieffina ...“Miriana? Da Katia e Urtis cattiveria assurda”: ex gieffina commenta l’ingresso di Pago nella Casa del GF Vip in difesa della ex moglie.