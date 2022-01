Miriana, Gianmaria e Jessica festeggiano il crollo di Soleil: “Godo, segnale fortissimo dal pubblico” (Di martedì 11 gennaio 2022) I ‘nemici’ di Soleil Sorge ieri notte hanno festeggiato il crollo del leader. Prima la ramanzina degli autori per la ‘regina cattiva’ Katia Ricciarelli e poi il pubblico da casa che per la prima volta non elegge la Sorge come preferita del GF Vip 6. Gli equilibri stanno cambiando nella casa di Cinecittà. Questa è una vittoria per il gruppetto di Miriana Trevisan, Jessica e Lulù Selassié, Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni, che infatti dopo la puntata hanno goduto dell’accaduto. Miriana Trevisan è convinta (e secondo me ha ragione) che la caduta di Soleil e il trionfo di Nathaly siano dovuti anche alla guerra scoppiata per le dichiarazioni di Katia Ricciarelli: “Quello che è successo è un segnale pazzesco. – riporta Biccy – Lei poi ... Leggi su biccy (Di martedì 11 gennaio 2022) I ‘nemici’ diSorge ieri notte hanno festeggiato ildel leader. Prima la ramanzina degli autori per la ‘regina cattiva’ Katia Ricciarelli e poi ilda casa che per la prima volta non elegge la Sorge come preferita del GF Vip 6. Gli equilibri stanno cambiando nella casa di Cinecittà. Questa è una vittoria per il gruppetto diTrevisan,e Lulù Selassié,Antinolfi e Sophie Codegoni, che infatti dopo la puntata hanno goduto dell’accaduto.Trevisan è convinta (e secondo me ha ragione) che la caduta die il trionfo di Nathaly siano dovuti anche alla guerra scoppiata per le dichiarazioni di Katia Ricciarelli: “Quello che è successo è unpazzesco. – riporta Biccy – Lei poi ...

