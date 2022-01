Milano, riapre per la terza volta l’ospedale Covid in Fiera: attivati 30 posti letto. Pronto il personale di Policlinico e Niguarda (Di martedì 11 gennaio 2022) A Milano riaprirà da venerdì l’ospedale in Fiera per i pazienti Covid. La Regione Lombardia ha inviato la richiesta al Policlinico di Milano che coordina la struttura e che sarà presente con suo personale e con personale dell’ospedale Niguarda. Si tratta della terza riapertura dell’ospedale in Fiera (dove finora sono stati ricoverati oltre 500 pazienti di terapia intensiva), dopo quella fra aprile e giugno 2020 per la prima ondata, e quella fra l’ottobre 2020 e giugno 2021 per la seconda e la terza. In particolare, venerdì saranno riattivati i primi due moduli di terapia intensiva di 15 posti letto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Ariaprirà da venerdìinper i pazienti. La Regione Lombardia ha inviato la richiesta aldiche coordina la struttura e che sarà presente con suoe condel. Si tratta dellariapertura delin(dove finora sono stati ricoverati oltre 500 pazienti di terapia intensiva), dopo quella fra aprile e giugno 2020 per la prima ondata, e quella fra l’ottobre 2020 e giugno 2021 per la seconda e la. In particolare, venerdì saranno rii primi due moduli di terapia intensiva di 15...

