Milano, aggressioni Duomo, arrivano le scuse di Sala: «Saremo parte civile. Assumeremo 500 vigili come promesso in campagna elettorale» (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala commentando al Tg1 gli sviluppi dell'inchiesta sul branco che ha molestato diverse ragazze la notte di Capodanno. Leggi su 7giorni.info (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Lo ha detto il sindaco Giuseppecommentando al Tg1 gli sviluppi dell'inchiesta sul branco che ha molestato diverse ragazze la notte di Capodanno.

Advertising

Agenzia_Ansa : Aggressioni a sfondo sessuale la notte di Capodanno in piazza Duomo: perquisizioni tra Milano e Torino. La polizia… - Agenzia_Ansa : Sale a nove il numero delle vittime delle aggressioni avvenute nella notte di Capodanno in piazza Duomo a Milano. L… - poliziadistato : Aggressioni di #Capodanno in Piazza Duomo a Milano, identificati 18 giovani, 15 maggiorenni e 3 minori, ritenuti c… - manufalcetti : RT @sottoinchiesta: ???Oggi @Radio1Rai @manufalcetti #DavidSassoli:cos'è la polmonite da legionella? #mascherine a lavoro:CHI LE PAGA? Rico… - GIORGINODJ : RT @Agenzia_Ansa: Sono stati identificati e indagati i giovani che la notte di Capodanno hanno accerchiato, aggredito e molestato nove raga… -