Milan, trattativa avviata per il rinnovo del centrocampista: i numeri (Di martedì 11 gennaio 2022) Lo aveva annunciato qualche giorno fa il direttore rossonero Paolo Maldini: il Milan e Ismael Bennacer trattano per il rinnovo, che potrebbe di fatto arrivare a breve. Impegnato in Coppa d’Africa con la sua Algeria, il centrocampista è quindi prossimo a continuare la sua avventura a Milano, dove approdò dall’Empoli nell’estate del 2019 per una cifra pari a 16 milioni di euro. LE CIFRE DEL rinnovo Come riporta la redazione di Calciomercato.com, per il giocatore, che attualmente percepisce 1,5 milioni a stagione, si pensa ad un aumento dell’ingaggio, che potrebbe arrivare fino a 2,5-3 milioni. Bennacer, Milan, Serie A Il contratto, ora in scadenza nel giugno del 2024, dovrebbe nello specifico essere prolungato fino al 2026. La sensazione è che la firma possa arrivare già ... Leggi su rompipallone (Di martedì 11 gennaio 2022) Lo aveva annunciato qualche giorno fa il direttore rossonero Paolo Maldini: ile Ismael Bennacer trattano per il, che potrebbe di fatto arrivare a breve. Impegnato in Coppa d’Africa con la sua Algeria, ilè quindi prossimo a continuare la sua avventura ao, dove approdò dall’Empoli nell’estate del 2019 per una cifra pari a 16 milioni di euro. LE CIFRE DELCome riporta la redazione di Calciomercato.com, per il giocatore, che attualmente percepisce 1,5 milioni a stagione, si pensa ad un aumento dell’ingaggio, che potrebbe arrivare fino a 2,5-3 milioni. Bennacer,, Serie A Il contratto, ora in scadenza nel giugno del 2024, dovrebbe nello specifico essere prolungato fino al 2026. La sensazione è che la firma possa arrivare già ...

Advertising

Gazzetta_it : Kessie, nessuna offerta più ricca di quella del Milan. E il rinnovo è possibile - Cucciolina96251 : RT @RaimondoDM: La #Sampdoria, che ieri ha definito l'arrivo di Conti dal Milan, sta ora lavorando per un rinforzo per la fascia mancina.… - PeppeApolito : Il #club in questione è l' #Espanyol, la richiesta del #Milan per lasciar partire il #calciatore è di circa 8 milio… - PeppeApolito : ?? #Milan #Torino in pressing per l'acquisizione in #prestito di #Pellegri dal #Milan. La #trattativa si infiamma se… - sportli26181512 : Milan, tutta la verità sul rinnovo di Hernandez: la promessa a Maldini, le tre super richieste e il nuovo ingaggio:… -