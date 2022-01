Milan | sorride Pioli | Tomori negativo al Covid-19

(Di martedì 11 gennaio 2022) Buone notizie per il, che recupera una pedina importante in vista dei prossimi impegni. Si tratta di Fikayo, risultatoal-19. Il difensore inglese si allenerà insieme al gruppo nella giornata odierna di martedì 11 gennaio, ma con ogni probabilità salterà l’impegno di coppa contro il Genoa. Tuttavia, sarà a disposizione del tecnico Stefanoper il match di campionato contro lo Spezia. SportFace.

