Milan, l’allenamento di oggi: si pensa alla Coppa Italia | News (Di martedì 11 gennaio 2022) Il Milan di Stefano Pioli si è allenato questa mattina a Milanello in vista della partita di Coppa Italia contro il Genoa. Il report Leggi su pianetamilan (Di martedì 11 gennaio 2022) Ildi Stefano Pioli si è allenato questa mattina aello in vista della partita dicontro il Genoa. Il report

Advertising

Milan_Info99 : #PrimoTweet #ACMilan comunica che Fikayo Tomori è risultato negativo al Covid-19! Oggi riprenderà l'allenamento reg… - milan_corner : @Drezzimovic @NandoPiscopo1 @FraPol30 @GiovaB95 c'è gente che sostiene che mangiarla subito dopo l'allenamento aiut… - fabioraimondo23 : @pisto_gol Questo è l’allenamento per la prossima partita del Milan…. - fabioraimondo23 : @Andrea_DiCarlo L’ allenamento per la prossima partita del Milan….???????? - olivierano : @ilterenciano Da articolo Milan News Partenza per Venezia nel pomeriggio dopo l'allenamento -