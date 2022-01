Milan Femminile, Giacinti passa alla Fiorentina: il comunicato (Di martedì 11 gennaio 2022) Mancava solo l’ufficialità, è arrivata. Valentina Giacinti è una nuova giocatrice della Fiorentina, lascia il Milan Femminile Mancava solo l’ufficialità, è arrivata. Valentina Giacinti è una nuova giocatrice della Fiorentina. Il comunicato del Milan. comunicato – «AC Milan comunica di aver finalizzato il trasferimento a titolo temporaneo di Valentina Giacinti alla ACF Fiorentina fino al termine della stagione. Il Club ringrazia Valentina, in rossonero dalla prima stagione della Squadra Femminile, per la professionalità che l’ha contraddistinta in questi anni. Valentina è stata da subito protagonista del percorso della squadra ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Mancava solo l’ufficialità, è arrivata. Valentinaè una nuova giocatrice della, lascia ilMancava solo l’ufficialità, è arrivata. Valentinaè una nuova giocatrice della. Ildel– «ACcomunica di aver finalizzato il trasferimento a titolo temporaneo di ValentinaACFfino al termine della stagione. Il Club ringrazia Valentina, in rossonero dprima stagione della Squadra, per la professionalità che l’ha contraddistinta in questi anni. Valentina è stata da subito protagonista del percorso della squadra ...

