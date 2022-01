Milan, dalla Spagna rovinano i piani di Maldini: sfuma l’erede di Kjaer (Di martedì 11 gennaio 2022) Il Milan aveva individuato un difensore per sopperire all’assenza di Kjaer, ma l’Atletico Madrid potrebbe soffiarglielo inaspettatamente. Nella Fiorentina di Vincenzo Italiano c’è qualcosa che non gira nel migliore dei modi ed è il difensore Nikola Milenkovic. Il 24enne serbo doveva essere il perno del reparto arretrato presente e futuro della Viola, il cui investimento Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 11 gennaio 2022) Ilaveva individuato un difensore per sopperire all’assenza di, ma l’Atletico Madrid potrebbe soffiarglielo inaspettatamente. Nella Fiorentina di Vincenzo Italiano c’è qualcosa che non gira nel migliore dei modi ed è il difensore Nikola Milenkovic. Il 24enne serbo doveva essere il perno del reparto arretrato presente e futuro della Viola, il cui investimento Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Milan dalla Giacinti dal Milan alla Fiorentina: è ufficiale Arriva in prestito secco dal Milan fino al termine della stagione. Il Club rossonero ha voluto ringraziare l'atleta, che era in rossonero dalla prima stagione della Squadra femminile milanista, per ...

Chiellini conferenza oggi: 'Speriamo di dedicare la vittoria a Chiesa! Può succedere di tutto...' ... erano a 7 punti o 10 dalla prima. 'Il campionato potevate perderlo solo voi', ma di gran lunga, e sono stato buon profeta. Magari sbaglierò. Il Milan sta tenendo botta, ma come rosa e situazioni mi ...

Calciomercato Milan: proposti tre difensori dalla Premier League Milan News 24 UFFICIALE, Giacinti è una nuova calciatrice viola Il Milan ha pubblicato una nota sui propri canali online per ufficializzare la cessione di Valentina Giacinti alla Fiorentina Femminile: "AC Milan comunica di aver finalizzato ...

UFFICIALE, Milan: "Ceduta Giacinti alla Fiorentina" Il Milan ha pubblicato una nota sui propri canali online per ufficializzare la cessione di Valentina Giacinti alla Fiorentina Femminile: "AC Milan comunica di aver finalizzato ...

