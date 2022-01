Mick Schumacher speranzoso | “Haas? Un 2022 armonico | vettura buona”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 11 gennaio 2022) Speranza per il futuro. Per lui e per la sua scuderiavuole undi grandi soddisfazioni e la nuova monoposto biancorossa, settata secondo le sue indicazioni, infonde nel tedesco una grande fiducia in questo nuovo anno che dovrà portarlo sempre più a migliorare. La scorsa stagione, per lui e Nikita Mazepin, non è stata delle migliori: la monoposto statunitense ha dimostra, a più riprese, di essere la meno competitiva del Circus. Situazione che potrebbe cambiare nel Mondiale. Le parole diEcco cosa ha detto il figlio della leggenda della Formula Uno ai microfoni di motorsport.com: “Da quello che ho visto e da quanto ho sentito la nuova monoposto sembra essere nata su basi solide. Ho grandi aspettative e spero che ...