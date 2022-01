“Mi vuoi sposare?” GF Vip | la sorpresa durante la diretta Alfonso Signorini emozionato

(Di martedì 11 gennaio 2022) Colpo di scena al GF Vip, il protagonista, stavolta, è uno dei personaggi più amati della casa: Giucas Casella.per lui, quando entra la ‘sua’ Valeria, la compagna che ha da 40 anni. Valeria Perilli, per chi non lo sapesse, è una storica Signorina Buonasera della Rai, ma più recentemente è conosciuta per aver dato la voce a Miranda Hobbes di Sex & the City. Tuttavia,, prima di fargliela incontrare, ha voluto “scherzare” sui suoi amori, tradimenti e su come si sono incontrati.”La prima volta che l’ho vista era a Montecatini con Baudo – spiega Giucas – perché era un’annunciatrice televisiva, era la signorina buonasera”. E ancora Giucas Casella: “Mi colpì tantissimo, è riuscita a sopportarmi in tutti questi anni. Ho capito di essere innamorato dopo qualche anno. Non l’ho tradita, ma James è nato con il ...

