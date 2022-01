Mercato Milan – Di Marzio: “Segnali positivi da Bailly. Occhi su Casale” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Gianluca Di Marzio, all'interno di 'CalcioMercato l'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti di Mercato sul Milan. Le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Gianluca Di, all'interno di 'Calciol'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti disul. Le dichiarazioni

Advertising

AntoVitiello : L'agente Giuseppe Riso ora in sede, incontro di mercato con il #Milan - tvdellosport : Tra poco a #SportitaliaMercato: ?? Verso la #Supercoppa: tra rinnovi e mercato, come arrivano #Inter e #Juve ??… - AntoVitiello : #Massara a Sky su #Conti in prestito alla Samp: 'E' in via di definizione, potrebbe chiudersi domani'. Su #Botman:… - nicolatifamilan : Il riassunto del mercato faraonico del #Newcastle: Accostano un nome qualsiasi al #Milan, il giorno dopo “Newcastle… - LALAZIOMIA : #BreakingNews #Lazio #Mercato #Milan #Verona Calciomercato Milan, avanti tutta per il difensore: spunta la pista it… -