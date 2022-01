Meloni fuori dal coro: “Basta giochetti, Draghi dica se vuole il Colle: l’Italia rischia il pantano” (Di martedì 11 gennaio 2022) E’ una Giorgia Meloni determinata a far valere i voti suoi e del centrodestra nella partita del Quirinale, quella che oggi – dopo il commosso ricordo alla Camera di David Sassoli – è stata ospite di “fuori dal coro” su Rete4 ospite di Mario Giordano. La leader di FdI parla del premier Draghi invitandolo a fare chiarezza: “Non ho gli elementi ancora per definire cosa voglia fare Mario Draghi,ma certamente, a differenza di quelli che lo sostengono al governo, non ho vincoli nei suoi confronti… Io intanto lavoro con il centrodestra per giocare questa partita insieme, per dare anche ai cittadini che rappresentiamo la possibilità di far parte di questa partita. Detto questo, Draghi dovrebbe fare la cortesia di chiarire se è candidato oppure no e se fosse interessato farebbe bene a ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 gennaio 2022) E’ una Giorgiadeterminata a far valere i voti suoi e del centrodestra nella partita del Quirinale, quella che oggi – dopo il commosso ricordo alla Camera di David Sassoli – è stata ospite di “dal” su Rete4 ospite di Mario Giordano. La leader di FdI parla del premierinvitandolo a fare chiarezza: “Non ho gli elementi ancora per definire cosa voglia fare Mario,ma certamente, a differenza di quelli che lo sostengono al governo, non ho vincoli nei suoi confronti… Io intanto lavoro con il centrodestra per giocare questa partita insieme, per dare anche ai cittadini che rappresentiamo la possibilità di far parte di questa partita. Detto questo,dovrebbe fare la cortesia di chiarire se è candidato oppure no e se fosse interessato farebbe bene a ...

