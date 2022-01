“Meglio la mamma o la figlia?” | Loredana Lecciso e Jasmine | i fan si dividono – FOTO

Advertising

ilmatrix_77 : @FrancescoOrdine Il nerazzurro ti fa venire l’orticaria.. pessimo mamma mia, tipo da Bar Mario.. o meglio ancora, da bar Milan - Epnoveotto : Vi do aggiornamenti su @reby2020 la mamma mi ha detto di dirvi che sta meglio, una bella notizia ???? Sono fiduciosa… - ARMY_I_Am_OT7 : @uptothemewn Mamma mia sicuramente meglio così... Quello che ho letto era proprio tragico - 0_alwayssmile_0 : mia zia è sc3ma voleva organizzare una pizzata tra parenti proprio in questo periodo (tralasciando il fatto che non… - annanamia : @MargheritaCamp3 @sferulla @GiorgiaMeloni @FratellidItalia @PButtafuoco Meglio è lei che dice di essere' mamma cris… -

Ultime Notizie dalla rete : Meglio mamma

È stata la miache mi ha portata via". A salvare Valeria è stata dunque la madre che ha ... l'attore è stato di fatto mollato dalla moglie mentre era negli studi del Gf Vip, o, l'annuncio ...Ad accrescere lo stress della coppia, ma soprattutto il nervosismo dell'aspirante futura, ... Per chiarirela sua posizione, la donna ha fatto un elenco delle domande che la suocera le ha ...Federica Pellegrini, l'annuncio in preda all'emozione: ecco cosa ha rivelato la stella del nuoto protagonista del film "Underwater".Una giovane aspirante futura mamma si sfoga sui social, la donna chiede agli utenti della rete consigli su come poter dare un freno alla suocera assillante.