Mattarella “Sassoli ha accompagnato la svolta decisiva dell' Ue”

(Di martedì 11 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La scomparsa inattesa e prematura di Davidmi addolora profondamente. La sua morte apre un vuoto nelle file di coloro che hanno creduto e costruito un'Europa di pace al servizio dei cittadini e rappresenta un motivo di dolore profondo per il popolo italiano e per il popolo europeo”. Lo afferma in una nota il presidentea Repubblica Sergio, in merito alla morte del presidente del Parlamento Europeo.“Il suo impegno limpido, costante, appassionato, ha contribuito a rendere l'assemblea di Strasburgo protagonista del dibattito politico in una fase delicatissima, dando voce alle attese dei cittadini europei., con gli altri leader europei, ha saputo accompagnare unaper il futuro'Europa: dai diritti civili ...