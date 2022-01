“Matri mia che bedda ‘sta picciotta”, Giucas Casella dà lezioni di siciliano a Kabir Bedi (Di martedì 11 gennaio 2022) L’attore indiano vorrebbe imparare l’italiano Il paragnosta di Termini Imerese lo “frena” “La lingua italiana è nata in Sicilia” Katia Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di martedì 11 gennaio 2022) L’attore indiano vorrebbe imparare l’italiano Il paragnosta di Termini Imerese lo “frena” “La lingua italiana è nata in Sicilia” Katia Perizona Magazine.

Advertising

foncleda : @Ale_Matri @saniokjumped ?????? sei un grande Ale. Ti apprezzavo quando giocavi a Torino e in questo periodo la mia co… - Rossonera_21 : Montolivo e Matri pronti per la nuova pubblicità dei Ringo ?? #VeneziaMilan P. S. La mia è solo invidia per l'abbr… - bevindthemall : Mia mamma sarebbe: fate bene a tenerla bloccata, così s’insigna. Nun c’insegnau nenti so matri - rosina1421 : RT @egocentrissimo: “MATRI MIA CHE BEDDA STA PICCIOTTA” VI PREGO SONO CADUTO A TERRA #gfvip - angialla : RT @sansa_voglia: SANDOKAN CHE DICE MATRI MIA CHE BEDDA STA PICCIOTTA #gfvip -