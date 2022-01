Massimo Cacciari ha avuto la terza dose di vaccino: “Chi può vada a vaccinarsi. Chi non è d’accordo ci vada lo stesso” (Di martedì 11 gennaio 2022) L’ex sindaco di Venezia, il filosofo Massimo Cacciari, ha ricevuto la terza dose di vaccino. “Chi può vada a vaccinarsi – dice al Gazzettino – Chi non è d’accordo ci vada lo stesso, perché queste sono le leggi e finché non si ha la forza di cambiarle, bisogna rispettarle”. Cacciari, negli ultimi mesi, è stato tra i protagonisti della protesta contro le politiche del governo sulla pandemia, a partire dalla critica al green pass. Cacciari fa parte, per esempio, della cosiddetta “Commissione Dubbio e Precauzione“, il cui portavoce è Carlo Freccero e che vede tra i promotori – oltre a Cacciari stesso – anche un altro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) L’ex sindaco di Venezia, il filosofo, ha ricevuto ladi. “Chi può– dice al Gazzettino – Chi non ècilo, perché queste sono le leggi e finché non si ha la forza di cambiarle, bisogna rispettarle”., negli ultimi mesi, è stato tra i protagonisti della protesta contro le politiche del governo sulla pandemia, a partire dalla critica al green pass.fa parte, per esempio, della cosiddetta “Commissione Dubbio e Precauzione“, il cui portavoce è Carlo Freccero e che vede tra i promotori – oltre a– anche un altro ...

Advertising

Rock42719224 : RT @fattoquotidiano: Massimo Cacciari ha avuto la terza dose di vaccino: “Chi può vada a vaccinarsi. Chi non è d’accordo ci vada lo stesso”… - CommentoRimosso : Massimo #Cacciari ha avuto la terza dose di vaccino: “Chi può vada a vaccinarsi. Chi non è d’accordo ci vada lo ste… - fattoquotidiano : Massimo Cacciari ha avuto la terza dose di vaccino: “Chi può vada a vaccinarsi. Chi non è d’accordo ci vada lo stes… - iti_angelo : RT @PastoreFrance: Massimo Cacciari contro i partiti: 'Solo una vera guerra può giustificare quest'emergenza'. Nel mirino Mattarella. Come… - deusvultcrusad3 : Una rara immagine di Massimo #Cacciari mentre pensa con orgoglio alle siringate #DraghiVattene -