Maserati, il ritorno alle corse: dal 2023 in Formula E (Di martedì 11 gennaio 2022) Maserati torna alle corse e dal 2023 sarà in Formula E. È questo il grande annuncio arrivato in giornata per il mondo dei motori, con la casa automobilistica che ha comunicato questa novità tramite il CEO Davide Grasso. A partire quindi dal prossimo anno Maserati parteciperà al torneo di ABB FIA Formula E come primo marchio italiano. Apparterrà alla terza generazione, la Gen 3 sarà una delle automobili più efficienti e moderne della competizione. Avrà due motori, di cui l’anteriore da 250 kW e il posteriore da 350 kW. Competizioni di questo tipo a cui la casa manca dal circa sessant’anni, quando nel 1958 Maria Teresa De Filippis fu la prima donna a qualificarsi per un GP in Formula 1. Maserati in Formula E: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 11 gennaio 2022)tornae dalsarà inE. È questo il grande annuncio arrivato in giornata per il mondo dei motori, con la casa automobilistica che ha comunicato questa novità tramite il CEO Davide Grasso. A partire quindi dal prossimo annoparteciperà al torneo di ABB FIAE come primo marchio italiano. Apparterrà alla terza generazione, la Gen 3 sarà una delle automobili più efficienti e moderne della competizione. Avrà due motori, di cui l’anteriore da 250 kW e il posteriore da 350 kW. Competizioni di questo tipo a cui la casa manca dal circa sessant’anni, quando nel 1958 Maria Teresa De Filippis fu la prima donna a qualificarsi per un GP in1.inE: ...

